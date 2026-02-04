Mas de un centenar de pobladores se concentraron desde las primeras horas en el pueblo de Tarata por el paro de 24 horas programado para hoy en la región Tacna pidiendo el cierre del penal de Challapalca. El alcalde de la provincia de Tarata, Kenny Menéndez Copaja, y el alcalde del distrito Ticaco, Fredy Arcaya Canqui, declararon por medios radiales que los habitantes de sus jurisdicciones partían a las 8 horas aproximadamente hasta el frontis del penal de Challapalca, en viaje de una hora y media en vehículos motorizados, para efectuar un plantón y protesta por el funcionamiento de ese establecimiento penitenciario donde están más de 200 reclusos considerados de alta peligrosidad y traídos de diferentes regiones del país.

Se concentra población

Mientras tanto la ciudad de Tacna amaneció tranquila. En las primeras los vehiculos (combis y buses) del servicio público estuvieron circulando por sus rutas y algunos mercados atendieron a la población, pero poco a poco se vienen replegando o cerrando para evitar los actos de violencia, mientras personas se vienen concentrando en los puntos estratégicos dispuestos por los integrantes del Frente Regional de Defensa de Tacna.

Bloqueo y policías

En la provincia de Tarata, se produjo un bloqueo en el kilómetro 89 de la carretera Tacna-Tarata por grupo de 80 personas aproximadamente que solicitan el cierre del penal de Challapalca. Escaso personal de la comisaría rural Tarata está a la expectativa para evitar algún hecho de violencia; cuentan con el apoyo de policías de las comisarías de Ticaco, Estique Pampa, Sitajara y Susapaya. “En breve seguro llegará refuerzo policial desde la ciudad, eso lo ve el comando de la Región Policial Tacna”, señaló un agente por la vía celular.

En calles de la ciudad se restringe en tránsito vehicular

Contingente policial en locales públicos para el resguardo

Suspenden labores

En la ciudad, el Gobierno Regional de Tacna (GRT), Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) y algunos municipios distritales han suspendido las labores y luego los trabajadores tendrán que recuperar ese día. La medida de suspensión de labores se adoptó con el fin de proteger la seguridad y bienestar de los servidores.

Sobre esa medida el alcalde de Tarata, Kenny Menéndez, señaló que la decisión preventiva se hizo en coordinación con el consejo municipal. “La Municipalidad provincial de Tarata, en sesión del consejo, ha decidido suspender las labores el día de mañana, siempre acatando la normatividad vigente, ya que después serán recuperadas”, afirmó en un medio radial.

En el mercado mayorista Grau atendieron en las primeras horas

Plataforma de lucha

En tanto la representante del Frente Regional de Defensa de Tacna, Marisol Mayta Loza, dijo que el objetivo del paro regional es garantizar la seguridad que la población tacneña y se acordó tras múltiples asambleas con organizaciones sociales, colegios profesionales y bases ciudadanas, elaborándose una plataforma de exigencias frente a la falta de respuestas reales del Ejecutivo.

En camionetas 4x4 y autos de servicio colectivo partieron del pueblo de Tarata al penal de Challapalca

Contaminación en Maure

También se reclama por la grave contaminación ambiental que afecta a la comunidad de Maure con aguas residuales, producto del funcionamiento del penal de Challapalca. Esa situación no solo impacta a una comunidad rural, sino que también representa un riesgo para toda la región, al tratarse de una cadena de consumo que llega hasta la población urbana.