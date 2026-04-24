Cerca de medio millar de taxistas de la empresa Pavill dieron ayer inicio a su tradicional y anual campeonato deportivo en las disciplinas de fútbol y vóley por el Día del Padre en el estadio Cachipucara del distrito Ciudad Nueva. Algunos conductores y operadoras de radio serán los protagonistas como integrantes de los 12 equipos y otros conformando las bulliciosas barras en un ambiente de júbilo y confraternidad.

Inauguran evento

El evento deportivo se dio inicio a las 10 horas. Se pudo constatar que los deportistas estuvieron debidamente uniformados, con sus pancartas y mascotas en la ceremonia de inauguración de la copa denominada “Pascual Vilcanqui Llanos”, quién fue pionero de las empresas de radiotaxi en Tacna.

Tienen su mundial

Según Silvia Maquera, integrante del comité organizador del campeonato deportivo, a pocas semanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a realizarse en los países de Canadá, México y Estados Unidos, en Tacna con la actividad se busca dar sano esparcimiento a los conductores o taxistas que a diario se encargan de brindar el servicio de transporte a la ciudadanía y suelen verse afectados por el estrés.

Premian a ganadores

Los encuentros de fútbol y vóley se efectuarán hasta el 17 de junio, de acuerdo a un fixture ya establecido. Los equipos de fútbol de taxistas competirán por una copa y S/ 3 mil para el campeón; el segundo lugar se llevará S/ 2 mil y el tercero S/ 1 mil.

Hay que indicar que el campeonato deportivo de los taxistas de Pavill es distinto a otro evento de los conductores que acostumbran realizar en el mes de agosto, coincidiendo con las fiestas de Tacna.