Un techo falso debilitado por la lluvia propició un accidente laboral en la asociación La Molina, manzana V1, lote 5, en el distrito Gregorio Albarracín. Un obrero de construcción civil cayó desde una altura de 3 metros aproximadamente, resultó con una herida con sangrado y fracturas por descartar, finalmente fue evacuado al servicio de Emergencia del hospital Hipólito Unanue.

A las 9 h aproximadamente serenos paramédicos se movilizaron para brindar los primeros auxilios a Luis Ccaso Montesinos (38), quién fue encontrado en el tercer nivel del inmueble, luego de caer de la azotea.

Trabajaba sobre techo falso

El albañil indicó que se hallaba sobre una estructura de techo falso, pero a consecuencia de la humedad y agua de la lluvia resbaló y cayó aparatosamente al piso del tercer nivel.

Serenos paramédicos revisaron al accidentado y dijeron tenía una lesión traumática en una extremidad superior, con signos compatibles a luxación de la articulación glenohumeral (hombro), asociada a probable fractura a nivel del antebrazo, y lo estabilizaron hasta la llegada de personal médico.

Dueña resultó herida

En el lugar estaba Luz Condori Callata (45), dueña de la vivienda y contratante de Ccaso, quién resultó con dos heridas cortantes en la mano derecha al intentar abrir una puerta de la habitación donde quedó el accidentado.

El albañil fue trasladado al nosocomio en la unidad del SAMU de placa EUG-956, a cargo de la médica Rocío Calderón.