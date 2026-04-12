Debe acudir hoy a las urnas 302,615 electores en Tacna para emitir su voto para elegir al nuevo presidente de la república del Perú, senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino de los próximos cinco años.

Para el proceso electoral se tiene 1,041 mesas de sufragio distribuidas en 124 centros de votación en 28 distritos y 9 centros poblados de la región de Tacna. Se tiene 9,369 miembros de mesa entre titulares y suplentes que deben estar en los locales desde las 6 h para la instalación de las mesas y empezarán la jornada a las 7 h y culminarán a las 17 horas.

Más del 60% recogió su credencial

El 58% se encuentra capacitado y más del 60% recogió su credencial de miembro de mesa, informó el jefe del órgano electoral en Tacna Víctor Léon Cajachahua.

En la cédula de sufragio deben elegir entre 35 candidatos presidenciales, los postulantes de 37 partidos al senado nacional, entre 28 partidos con 51 candidatos para representar al senado por Tacna, entre 107 postulantes de 29 organizaciones políticas para los dos representantes a diputados a la región y los candidatos por el Parlamento Andino.

El mayor centro de votación

En la provincia de Tacna votarán 276,540 electores, en Jorge Basadre son 11,655, en Tarata son 7,888, y en Candarave son 6,532 electores. La institución educativa Luis Alberto Sánchez es el local de votación con más electores con 8,930 votantes, y la que tiene menos se ubica en el colegio fiscalizado Toquepala con una mesa y 78 votantes.