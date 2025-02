Una mujer perdió la vida al ser asesinada por la persona con la que minutos antes departía y bebía licor en un inmueble del distrito Gregorio Albarracín. Según informó la Policía, aproximadamente a las 2:30 horas se apersonaron hasta la asociación de vivienda 8 de Julio manzana H lote 12 tras ser convocados ante el hallazgo del cuerpo ensangrentado y sin vida de una joven.

El jefe de la Región Policial de Tacna general PNP Arturo Valverde, en conferencia de prensa ayer al mediodía, confirmó que la mujer fue identificada como Esmeralda Xiomara Gonzáles Tapia (23), quien era estudiante de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

Crimen en la Asociación 8 de Julio

La fémina se encontraba bebiendo licor con un varón identificado como Juan Carlos Pacci Condori, de oficio taxista, en el domicilio de este último en la asociación 8 de Julio. Todavía se está investigando las circunstancias y motivos por las cuales el varón habría matado a la joven.

En la madrugada el varón se retira de su inmueble, abandona el cuerpo de la mujer, va a la casa de un familiar ubicada a cuatro cuadras, señalando que habían ingresado a su domicilio a robar. Sus familiares convocan a serenos los cuales encuentran el cadáver y llaman a la Policía.

Crimen se registró en la asociación de vivienda 8 de Julio en Gregorio Albarracín. (Foto: Difusión)

Policía asegura que Pacci es el asesino

Policías y serenos hallaron el cuerpo ensangrentado y con golpes en la cabeza. Los efectivos en base a su experticia al notar el nerviosismo del varón así como las manchas de sangre en su ropa, proceden a detenerlo como principal sospechoso. “Ya se ha establecido que esta persona asesinó a esta joven. (…) Está detenido este indeseable”, subrayó el jefe de la Región Policial.

Indicó que se están cumpliendo todas las diligencias. Ayer durante la mañana se efectuó la necropsia para determinar las causas de la muerte y mientras tanto se practicó el reconocimiento médico legal al varón.

Autopsia arroja que fue estrangulada

Si bien la víctima presenta golpes principalmente en la cabeza y se encontraba ensangrentada, la autopsia arrojó que murió por asfixia mecánica a causa de un estrangulamiento.

Según el general Arturo Valverde, la hipótesis que se maneja hasta el momento es que se habría producido un intento de ultraje. De acuerdo a los golpes y el estado en que se encontraba sus prendas, se deduce que la joven se habría resistido.

Cuando era retornado a la sede de la Divincri el varón no respondió las interrogantes de la prensa. (Foto: Difusión)

Consumían licor en casa del asesino

El varón en un inicio dijo que estuvo bebiendo vino con su prima y la joven, a la cual no conocía. Luego su familiar se retiró, ingresaron unos ladrones y el corrió para solicitar ayuda.

La Policía está buscando a la supuesta prima para conocer la relación entre Pacci y la víctima, si es que eran pareja o recién se conocieron esa noche.

Joven estudiaba industrias alimentarias

Hasta la Morgue Central de Tacna se presentó Margarita Tapia Calizaya señalando ser la madre de la víctima. Manifestó que era su única hija, estudiaba ingeniería en industrias alimentarias en la Universidad Nacional Jorge Basadre y que había salido esa noche diciendo que iría al gimnasio.

Le avisó que no regresaría esa noche porque acudiría a su otra casa para lavar su ropa. Por eso no se preocupó en la mañana cuando no llegó. Clamó que se castigue con la cadena perpetua al varón.