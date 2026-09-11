Durante la celebración por el 66º aniversario de fundación del pueblo joven La Natividad en Tacna su presidenta Amparo Aliaga Rivas expuso las principales necesidades del sector poblacional.

Indicó que espera el asfaltado de la avenida Pinto que está deteriorado por las lluvias y la antigüedad, la renovación de los contenedores de basura y el techado con malla Raschel del campo deportivo de la jurisdicción.

Izamiento y desfile

La dirigente acotó que en el proyecto de seguridad ciudadana que ejecutará la Municipalidad Provincial de Tacna debe considerarse ocho cámaras o más los puntos críticos de La Natividad, a fin de fortalecer la seguridad ciudadana que ha mejorado en los últimos años gracias a la articulación de los vecinos y la comisaría del sector.

Los representantes y pobladores de La Natividad participaron en el izamiento y desfile en la plaza principal y sesión solemne en el salón parroquial.