Un vehículo que se desplazaba desde Tacna hacia Arica ingresó durante la noche del domingo a una zona fronteriza con presencia de minas y terminó envuelto en llamas tras activar un artefacto explosivo. El hecho ocurrió cerca del hito 16, en territorio chileno, alrededor de las 11:30 p. m. del 13 de septiembre.

El incidente fue detectado por operadores del sistema de vigilancia fronteriza, quienes observaron mediante las cámaras la detonación y el incendio del vehículo. Tras la alerta, las autoridades activaron los protocolos correspondientes para verificar lo ocurrido en el sector.

Como parte de las acciones desplegadas después de la explosión, se utilizó un dron con cámara térmica para revisar el área y obtener información sobre la situación. El operativo contó con la participación de unidades policiales y militares de Chile, mientras se realizaban las primeras diligencias.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades chilenas, el vehículo avanzaba en dirección de norte a sur, desde el sector de Tacna hacia Arica. Durante su desplazamiento ingresó al campo minado y activó una mina antitanque instalada en el lugar.

Hasta el momento de la comunicación oficial, las autoridades no habían confirmado la existencia de personas heridas o fallecidas como consecuencia del hecho. La información sobre eventuales víctimas permanecía pendiente de verificación mientras continuaban las labores en el lugar.

La Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota informó que el hecho ocurrió cerca del hito 16, donde un vehículo que circulaba de norte a sur ingresó a un campo minado y activó una mina antitanque. En el comunicado también resaltaron que el área estaba cercada con alambre y contaba con señalización internacional que advertía sobre la presencia de minas. La PDI, el Ejército de Chile y otras instituciones recopilan antecedentes sobre el incidente, sin que hasta ese momento se hubiera confirmado la existencia de personas heridas o fallecidas.

Tacna: vehículo explota tras ingresar a campo minado en la frontera con Chile. Composición: Diario Correo.