Un despiste y volcadura puso en riesgo la vida del consejero regional de Tacna Aldo Wilfredo Ticona Apaza esta tarde cuando se desplazaba por la carretera Costanera Sur rumbo al puerto de Ilo.

MIRA ESTO | Tacna: Escolares de Alto de la Alianza son afectados por el consumo de drogas

El también presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, se dirigía de la ciudad de Tacna a Ilo donde trabaja como docente nombrado en una institución educativa.

Se encuentra estable

Al atravesar el distrito de Ite, a las 16 h, por causas que aún se investigan, sufrió un despiste dando vueltas de campana, según informó su colega y amigo el consejero Yancarlo Acero Arias.

TE PUEDE INTERESAR | Tacna: Gerente sostiene que gestión del alcalde Pascual Güisa sí esta trabajando

“Se ha accidentado, se ha dado vueltas de campana, tengo llamadas perdidas, me estaba llamando, yo no podía contestar porque estaba en reunión pero ya me comuniqué con él y me manifiesta que ya le han auxiliado y está estable, ya está regresando a Tacna en una camioneta que le ha facilitado la Municipalidad de Ite”, comentó Acero Arias.

Se halla policontuso

Personal de la Compañía de Bomberos 180 de Ilo informó que fue socorrido y trasladado hasta el centro de salud de Ite donde fue estabilizado y diagnosticado como policontuso por accidente de tránsito.

Ticona Apaza es consejero regional en representación de la provincia de Tarata, pertenece al movimiento político Frente Esperanza (FE) por Tacna y tiene 32 años.