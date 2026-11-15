Un sismo de magnitud 4.3 se registró este domingo 15 de noviembre en la región Tacna, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (Censis).

De acuerdo con el reporte oficial IGP/CENSIS/RS 2026-0795, el movimiento telúrico ocurrió a las 1:52:21 p.m. y tuvo una profundidad de 154 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0795 Fecha y Hora Local: 15/11/2026,13:52:21 Magnitud: 4.3 Profundidad: 154 km Latitud: -17.68 Longitud: -69.88 Referencia: 28 km al SE de Tarata, Tarata - Tacna https://t.co/d7TUHsL7iY — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 15, 2026

El epicentro se ubicó a 28 kilómetros al sureste de Tarata, en la provincia del mismo nombre, región Tacna. Las coordenadas registradas fueron latitud -17.68 y longitud -69.88.

Las autoridades recomiendan mantener preparada una mochila de emergencia, identificar las zonas seguras y seguir la información de los organismos oficiales ante cualquier evento sísmico.