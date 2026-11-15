Un sismo de magnitud 4.3 se registró este domingo 15 de noviembre en la región Tacna, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (Censis).
De acuerdo con el reporte oficial IGP/CENSIS/RS 2026-0795, el movimiento telúrico ocurrió a las 1:52:21 p.m. y tuvo una profundidad de 154 kilómetros.
El epicentro se ubicó a 28 kilómetros al sureste de Tarata, en la provincia del mismo nombre, región Tacna. Las coordenadas registradas fueron latitud -17.68 y longitud -69.88.
Las autoridades recomiendan mantener preparada una mochila de emergencia, identificar las zonas seguras y seguir la información de los organismos oficiales ante cualquier evento sísmico.