Un accidente de tránsito con consecuencia fatal se produjo esta madrugada en la carretera Binacional, en el sector de Carumas, jurisdicción de Torata (Moquegua), cuando dos buses de servicio interprovincial que cubrían la ruta Tacna-Moquegua-Puno y viceversa colisionaron frontalmente a la altura del kilómetro 92 de esa vía.

Choque frontal

Efectivos de la Policía de Carreteras (Polcar) informaron que se trató de un choque frontal excéntrico izquierdo con subsecuente de muertes, lesiones personales y daños materiales, ocurrido a la 1:40 horas aproximadamente, protagonizado por el ómnibus marca Marcopolo color azul de placa V7B-954 perteneciente a la empresa de transportes Grizman conducido por Álvaro Choquehuanca Incacoña (42) y el bus Volvo color verde de matrícula B4S-966 de la empresa de transportes Mayta conducido por Jhonny Quispe Ccalli (50).

Tres muertos

Policías interventores informaron de forma preliminar de tres personas fallecidas y varios heridos que fueron trasladadas en vehículos particulares al hospital de Moquegua para que reciban atención médica. En el interior del bus de Grizman apreciaron a una persona fallecida, mientras en el bus de Mayta a dos personas muertas y otras heridas y atrapadas entre los fierros retorcidos.

Ruta Tacna-Puno

De acuerdo a la investigación preliminar de la PNP, el bus V7B-954 en momentos del accidente circulaba por la Binacional en sentido de norte a sur (Puno a Tacna), mientras el vehículo de la empresa Mayta lo hacía de sur a norte (Tacna a Desaguadero-Puno).

Vehículos despistan

Luego de la fuerte colisión, ambos vehículos despistaron y quedaron sobre las cunetas y apegados a los cerros, en un sector de la carretera con escasa visibilidad en la noche y hubo peligro que se produzcan otros accidentes de tránsito más, por lo que los agentes de la Polcar tuvieron que redoblar en control en la zona por seguridad.

Realizan diligencias

Personal policial de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat) de Moquegua, el Ministerio Público y otras autoridades realizan las diligencias en la zona, especialmente la identificación y recojo de los cuerpos.