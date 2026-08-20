La Unidad de Gestión Educativa Local de Tacna dispuso el reinicio de clases presenciales en las instituciones educativas de la provincia de Tacna éste jueves 20 de agosto, luego de dos días de labores virtuales y un día de suspensión total, debido al temporal de lluvias y ventarrón.

Acotó que en los colegios donde no se reúna las condiciones para retornar a la presencialidad los directivos deben evaluar dicha situación con su Comité de Riesgo de Desastres e informar de manera oportuna a la Unidad de Gestión Educativa Local de Tacna.

Problemas en colegios

Exhortó a los directivos docentes y padres tener responsabilidad y mantener las medidas preventivas y priorizar la seguridad y bienestar de los estudiantes.

La caída de malla Raschel, inestabilidad eléctrica e inundaciones fueron los principales problemas que se presentaron en las instituciones educativas luego del temporal de lluvias y ventarrones que se presentaron a causa de la Depresión Atmosférica en Niveles Altos “Aníbal”.

En Tacna se registraron precipitaciones pluviales y vientos fuertes que superaron los 40 Km por hora este lunes 17 y martes 18 de agosto ocasionando los daños en las instituciones educativas.