A pesar de no contar con la autorización expresa del Ministerio de Salud, se inició con la vacunación a los menores de 17 años en Tacna con dosis del laboratorio Pfizer. La medida fue acordada la tarde del jueves 16 de setiembre, por ello no se comunicó oportunamente. En algunos vacunatorios no se quiso atender a los menores de 17 años por no tener un documento oficial, lo que provocó la protesta de los padres de familia que hacían colas desde muy temprano.

El problema se resolvió tras una hora, luego de la difusión del memorándum emitido por la Dirección Regional de Salud que autorizaba la inoculación en los menores de edad.

Diresa Autorizo vacunación de menores de 16 y 17 años en Tacna

Decisión de la Diresa Tacna

Incluso en el colegio Coronel Bolognesi donde las brigadas de EsSalud iban a empezar a inocular a los menores de edad tuvieron que esperar unos minutos para continuar con el proceso con normalidad.

Galdos dijo que hace una semana solicitó la autorización al Minsa, pero al no recibir respuesta y haber conseguido que se vacune la mayoría de 18 años, optó por autorizar que los menores de 17 años se vacunen, y al observarse que había ausentismo se permitió que también lo hagan los que tienen 16 años cumplidos y tienen DNI de Tacna.

El galeno dijo estar consciente de poder recibir una llamada de atención, pero no podía esperar más tiempo la autorización que deberìa regularizarse en los siguientes días.