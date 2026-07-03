El congresista Pedro Edwin Martínez Talavera, en su calidad de vocero titular del grupo parlamentario de Acción Popular, presentó hoy a la presidencia del Congreso de la República el oficio N° 442-2025-2026-GPAP-CR/PEMT solicitando autorice acta virtual para la exoneración del dictamen y ampliación de agenda respecto a la autógrafa de ley observada por el Ejecutivo, correspondiente al Proyecto de Ley N° 11658/2024-PE para su debate en la Comisión Permanente.

Elaboración del acta virtual

En el documento, con Registro Único 2363662, el parlamentario solicita la autorización de acta virtual para la exoneración del dictamen y ampliación de la agenda de la Comisión Permanente y su priorización en el debate de la autógrafa de ley observada por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley N° 11658/2024-PE “Ley de saneamiento de tramos de la provincia Jorge Basadre y de algunos de sus distritos del departamento de Tacna”, por lo que pide se tenga a bien disponer de la elaboración del acta virtual para la suscripción correspondiente de los voceros de los grupos parlamentarios.

El pedido lo formula al amparo de lo dispuesto en el artículo 31-A inciso 3 del Reglamento del Congreso de la República y el artículo 11 del reglamento interno del grupo parlamentario Acción Popular, normas que permiten la suscripción de actas virtuales para este tipo de procedimientos parlamentarios.

Comisión Permanente podría debatir autógrafa

De aprobarse la exoneración del dictamen y la ampliación de agenda solicitadas, la Comisión Permanente del Congreso de la República podrá debatir la autógrafa observada, permitiendo continuar con el trámite legislativo de una norma que forma parte del proceso excepcional de saneamiento de límites establecido por la Ley N.° 31463 y su reglamento.

Este avance se produce en el marco de las acciones que distintas instituciones vienen desarrollando para dar continuidad al proceso legislativo. En esa línea, el gobernador regional de Tacna Luis Torres Robledo realizó gestiones en Lima ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), donde se ratificó oficialmente que la autógrafa no modifica los límites territoriales entre Tacna y Moquegua, sino que se circunscribe al saneamiento de límites entre los distritos de Ilabaya y Locumba, así como entre las provincias de Jorge Basadre y Candarave.

Disposición complemenaria final

Asimismo, la PCM precisó que las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo no cuestionan el contenido técnico de la iniciativa, sino que responden únicamente a la necesidad de precisar la redacción de una disposición complementaria final, descartando cualquier afectación a los límites interdepartamentales entre Tacna y Moquegua.