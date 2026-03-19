Tumbes declaró alerta sanitaria por leptospirosis tras confirmar 50 casos y dos muertes, la última de un hombre de 35 años; el primer fallecimiento ocurrió en febrero.

Si bien se han reportado 82 casos, 50 de ellos han sido confirmados a la fecha, según informó Canal N.

Las lluvias, inundaciones, acumulación de basura, aguas estancadas y colapso de desagües han generado un entorno propicio para la propagación de la enfermedad, transmitida por contacto con orina de ratas, ratones o perros en zonas inundadas.

Autoridades locales advierten que, sin mejorar la limpieza y el saneamiento, el riesgo de contagio persistirá, agravado por las altas temperaturas y residuos acumulados.

Síntomas

Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor ocular y lumbar; aunque tratable, requiere atención inmediata, con operativos de salud para detectar casos febriles.

Las muestras se envían a Lima para confirmación, lo que demora diagnósticos, por lo que se atiende a pacientes sintomáticos de forma provisional.