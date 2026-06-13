Más de 107 mil habitantes de la provincia de Tumbes se verán beneficiados con la recuperación ambiental de un terreno que durante años fue utilizado como botadero de residuos sólidos. La intervención, impulsada por el Ministerio del Ambiente (Minam), permitió rehabilitar una extensa área afectada por la acumulación inadecuada de desechos y reducir los riesgos asociados a la contaminación.

La obra fue inaugurada por la ministra del Ambiente, Nelly Paredes del Castillo, junto al alcalde provincial de Tumbes, Hildebrando Antón. Los trabajos se desarrollaron en el sector Puerto El Cura, donde se recuperaron 33.29 hectáreas que habían sido impactadas por la disposición de residuos durante varios años.

La ejecución del proyecto requirió una inversión superior a los S/ 11.2 millones. Entre las principales acciones realizadas se incluyó el confinamiento seguro de más de 314 mil metros cúbicos de residuos sólidos acumulados en la zona.

Con estas medidas se busca disminuir los efectos negativos que los desechos generaban sobre el entorno. Asimismo, se pretende reducir los riesgos de contaminación del suelo, del aire y de las fuentes de agua cercanas, además de prevenir posibles afectaciones a la salud de la población.





Recuperación de espacios para la comunidad

Durante la ceremonia de inauguración, la titular del Minam destacó el impacto que este tipo de intervenciones puede generar en las ciudades. Según indicó, estas acciones demuestran el valor de la inversión destinada a la protección del ambiente y al bienestar ciudadano.

“Estamos recuperando áreas que por años representaron un problema ambiental y sanitario para transformarlas en espacios seguros que generan bienestar para la población. Esta es una muestra concreta de cómo la inversión ambiental mejora la calidad de vida de las personas”, expresó.

El proyecto también incluyó un componente orientado al fortalecimiento de las actividades de reciclaje en la provincia. Como parte de esta estrategia, se brindó asistencia técnica y equipamiento a 71 recicladoras y recicladores pertenecientes a seis organizaciones locales.

Las acciones contemplaron además la entrega de indumentaria y herramientas destinadas a mejorar las condiciones de trabajo de este sector. A ello se sumó la dotación de 13 moto cargueras para facilitar las labores de recolección y valorización de residuos en la ciudad.