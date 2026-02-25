Los pobladores del caserío Cerro Blanco, en Tumbes, hicieron un llamado urgente a las autoridades debido a las intensas lluvias que han provocado inundaciones, causando graves daños en sus viviendas, cultivos y demás bienes.

Asimismo, los pobladores detallaron la situación que enfrentan en los últimos días y señalaron que, aunque se había anunciado la llegada del jefe nacional de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a la zona, esta visita no se habría concretado.

“Aquí estamos pidiendo ayuda porque la verdad es que estamos abandonados, nadie nos apoya. Principalmente, tenemos al ANA, pero que ni se acerca (...) En estos momentos no se acerca pero ni para hacer ninguna pregunta”, declaró uno de los moradores de la zona a Exitosa.

Los pobladores de Cerro Blanco desmintieron una supuesta visita de la ANA a la zona. “Eso es falso, en ningún momento han venido por aquí”, señalaron. Además, negaron que se haya enviado maquinaria pesada para la limpieza tras las inundaciones.

Por otro lado, una vecina se refirió al ofrecimiento de terrenos por parte de las autoridades regionales, señalando que el Gobierno Regional de Tumbes no brindó apoyo para la reubicación de las personas. Aclaró que, aunque en 2025 se entregó maquinaria para limpieza, hasta el momento no se ha reubicado a los afectados.

“Lo importante que queremos es ser reubicados porque nosotros, en cualquier momento vuelve a crecer, pero hasta el momento, no tenemos apoyo de las autoridades como el Gobierno Regional”, expresó.

Cabe indicar que, los pobladores coinciden en que ni las autoridades locales ni regionales se han hecho presentes para brindar atención, por lo que expresaron su preocupación ante la inminente llegada del fenómeno ‘El Niño Costero’. Señalan que, aunque hay presupuesto disponible, el Gobierno no estaría ejecutando medidas de prevención.

“En cuestión de las inundaciones al menos mi casa ha sido la primera afectada (...) La mayoría de la calle se ha inundado (...) el Gobierno supuestamente tiene una defensa rivereña, tienen un presupuesto pero no hicieron lo que es nada”, manifestó.