La contaminación del río Tumbes está afectando a la población de esta zona del país que consume el líquido vital de forma directa. Personal del sector Salud ha detectado metales pesados en la sangre incluso en menores de edad.

La “Estrategia de atención a personas expuestas a metales pesados y otras sustancias químicas” de la Dirección Regional de Salud (Diresa) viene realizando labores de tamizaje a la población expuesta.

Recientemente se ha realizado el tamizaje en el distrito de Corrales, pero la zona en la que existen más afectados es el distrito de San Jacinto.

En esta última localidad también se ha llegado con pediatras, entre otros especialistas.

Según la Diresa, la población prioritaria son los menores de 12 años de edad y mujeres en estado de gestación.

“Lo principal no es la detección, ahorita ya no, ya se ha determinado que hay una contaminación del agua, lo importante aquí es que las autoridades que tienen que ver con el abastecimiento y distribución del agua deben de colocar los equipos necesarios para que la población ya no siga recibiendo metales pesados”, expresó el director regional de Salud, Rommell Veintimilla González Seminario.

El funcionario dijo que, respecto a la estrategia que se viene realizando primero se inició con un presupuesto mínimo, el cual ascendía solo a S/ 5,000 para atender las afecciones generadas por el consumo del agua contaminada del río Tumbes.

Agregó que se han realizado los trámites ante el Ministerio de Economía y Finanzas para que aumente en medio millón de soles.

A la par, dijo que se ha coordinado con el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Ministerio de Salud (Minsa) para la atención a los afectados con personal especializado.

“En este momento tenemos tres especialistas del Minsa, además del personal de salud de la Diresa para el trabajo en campo”, detalló.

González manifestó que el metal con mayor presencia es el arsénico, el cual es perjudicial para la salud.

“Si la gente sigue consumiendo el agua directamente del río, sin ningún tratamiento, la presencia de los metales pesados va a continuar en ellos”, advirtió.





CONTAMINACIÓN

En febrero del 2018 un informe sobre el río Tumbes, principal fuente de abastecimiento de agua en toda la región, confirmó la contaminación que posee, debido a la presencia de metales pesados que son consumidos a diario por miles de tumbesinos.

En aquel entonces, un grupo multisectorial conformado por varios ministerios del Perú, advirtieron que el vertimiento de relaves mineros en la naciente del río, en el lado ecuatoriano, aguas residuales, así como la disposición de residuos sólidos se mantienen activos en la cuenca del río Tumbes.

De acuerdo a los estudios efectuados, el problema incluso se registra desde la época colonial y persiste hasta la actualidad, sin que las autoridades correspondientes hagan algo concreto para solucionar esta situación que afecta la salud del miles de tumbesinos.

Entre las conclusiones del informe denominado “Evaluación de la contaminación de las aguas de la cuenca transfronteriza del río Puyango - Tumbes” resalta que “la mala calidad del agua afecta la salud de las poblaciones que no cuentan con un sistema de tratamiento adecuado”.