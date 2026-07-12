Sheyla Rojas confirmó el fin de su relación con el empresario mexicano, conocido como “Sir Winston”, poniendo punto final a un romance de casi cinco años.

La noticia fue dada a conocer por la propia exchica reality a través de sus redes sociales.

La confirmación llegó luego de que una seguidora le preguntara por su pareja y por su prolongada estadía en Lima. “Terminamos. Gracias por preguntar”, respondió Sheyla, despejando las especulaciones sobre el estado de su relación.

Horas después, la empresaria reforzó el anuncio con un video publicado en TikTok, donde afirmó que se encuentra soltera. “¡Soltera! Si no es mutuo no quiero nada”, escribió junto a un mensaje en el que resaltó la importancia del amor recíproco y de no perder el tiempo en relaciones que no funcionan.

Hasta el momento, Sheyla Rojas no ha revelado las razones de la ruptura. Durante su relación, ambos mantuvieron un perfil bajo y evitaron exponer su vida privada, aunque en anteriores entrevistas la modelo había expresado su deseo de contraer matrimonio con el empresario.

Tras confirmar su separación, la exintegrante de “Esto es Guerra” compartió un video con la canción “Señor mentira”, de Daniela Darcourt, lo que generó especulaciones entre sus seguidores sobre un posible mensaje dirigido a su expareja. Sin embargo, Sheyla no ha hecho comentarios sobre el significado de la publicación.