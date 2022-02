Una pistola de un policía que había sido robada de su casa fue hallada abandonada debajo de una bolsa de residuos sólidos en el centro poblado Pampa Grande, en la región Tumbes.

Según el reporte de la PNP, el agente Edson Nethaly Lupu Zevallos tomó conocimiento a través de la dueña de la vivienda donde alquila que la puerta de su habitación estaba abierta, por lo que pidió a un familiar que verifique si alguna persona extraña había sustraído sus pertenencias.

Al llegar a la mencionada casa, ubicada en el barrio Buenos Aires, el familiar le contó al policía Edson Nethaly que no estaba el arma marca Taurus con serie número KIO87749 de uso particular. Ante esta situación el agente del orden, que presta servicios en la Unidad de Salvamento Acuático, pidió a que denuncie el hurto, toda vez que este no lo podía hacer por encontrarse de vacaciones fuera de Tumbes.





BÚSQUEDA

Sobre este acto delictivo fue alertado la Sección de Investigación Criminal de la comisaría El Tablazo quien empezó la búsqueda.

Al entrevistarse con unos vecinos de la víctima, le alertaron sobre quiénes serían los sospechosos del hurto y dónde habría escondido el objeto. Los policías de la Seincri se trasladaron a la calle Francisco Pizarro, ubicado por el sector El Guabo cerca a un canal hallaron una bolsa de color negro llena de basura y debajo estaba la pistola marca Taurus con su respectiva cacerina abastecida con seis municiones, la misma que coincidía con las características del arma hurtada al suboficial de tercera PNP Edson Lupu Zevallos.