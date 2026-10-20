Una lluvia intensa, pero de corta duración, sorprendió a los habitantes de Tumbes y provocó la acumulación de agua en calles y veredas, lo que dificultó el tránsito de peatones y vehículos, especialmente de mototaxis. Este es el tercer día consecutivo en que se registran precipitaciones en la ciudad.

Según información de Canal N, las lluvias ocasionaron que, en cuestión de minutos, algunas vías quedaran cubiertas de agua y se dificultara la circulación. Aunque las precipitaciones no se prolongaron durante mucho tiempo, volvieron a evidenciar los problemas que enfrenta la ciudad ante la acumulación de agua pluvial.

Tumbes registra lluvias asociadas al fenómeno El Niño

De acuerdo con la información proporcionada desde la zona, las precipitaciones han sido confirmadas como parte de la presencia del fenómeno El Niño. Además, se advirtió que, tal como se había previsto para la segunda quincena de octubre, las lluvias comenzarían a presentarse con mayor frecuencia y continuidad, así como con una duración e intensidad progresivamente mayores.

Ante este panorama, algunos pobladores ya han comenzado a tomar medidas preventivas, como reparar los techos de sus viviendas y reforzar la protección de sus inmuebles para reducir el riesgo de inundaciones.

Caudal del río se mantiene bajo

Pese a las precipitaciones, el agua acumulada en las calles logró discurrir hacia el río a través del sistema de evacuación diseñado para la ciudad. Sin embargo, se precisó que Tumbes no cuenta con un sistema específico de evacuación de aguas pluviales.

Actualmente, el río registra un caudal aproximado de 50 metros cúbicos por segundo, una cifra considerablemente menor a los más de 2.000 metros cúbicos por segundo que puede alcanzar durante la temporada de crecidas.

En esos periodos, el aumento del caudal puede ocasionar inundaciones en la ciudad y afectar las zonas agrícolas y otros sectores de la región.

Finalmente, se alertó sobre la existencia de diez puntos críticos en Tumbes que podrían generar problemas ante el incremento de las lluvias y posibles desbordes del río. Por ello, se recomienda mantener las medidas preventivas frente a las precipitaciones que podrían intensificarse en los próximos días.