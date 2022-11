Como parte de una inspección, personal de la Contraloría alertó presuntas irregularidades en el proyecto que tiene por objetivo culminar los trabajos del malecón de Zorritos. Es preciso indicar que la unidad ejecutora es el Gobierno Regional de Tumbes (GRT), entidad que contrató al Consorcio Jerusalén por S/ 5´886,429,66 para la ejecución de los trabajos, con un plazo contractual de 180 días calendario.

OBSERVACIONES

En el informe de control simultáneo N° 013-2022-OCI/5353-SVC se precisa que hay partidas valorizadas en su totalidad, a pesar que aún se encuentran en ejecución e inclusive algunas no se ejecutan, situación que favoreció al contratista con el pago adelantado de S/228 950,73 por trabajos no ejecutados en el periodo valorizado, distorsionando datos de avance físico y riesgo que la obra no se culmine dentro del plazo contractual.

“Retraso en la ejecución de trabajos del contrato principal pese a haber concluido su plazo de ejecución, podría afectar la ejecución de los trabajos de las partidas con mayores metrados y partidas nuevas del adicional de obra aprobado, cuya ejecución se ha programado en las ampliaciones de plazo aprobadas, y por ende el retraso de la culminación de obra y su puesta en funcionamiento”, también se lee en el documento.

Del mismo modo se precisa que los trabajos ejecutados de enrocado para encauzamiento de alcantarillas no garantizan la evacuación de aguas pluviales, generado el riesgo de inundación de la parte baja del malecón y bloqueo de acceso a la playa.