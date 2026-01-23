Un operativo policial ejecutado con apoyo de drones de vigilancia permitió a la Policía Nacional del Perú desarticular un clan familiar que presuntamente se dedicaba a la venta de drogas al menudeo en el distrito de Tumbes. La intervención se realizó la mañana de este viernes 23 de enero en el sector conocido como “El Hueco”, ubicado en el barrio San José, y dejó como saldo 12 personas detenidas.

La acción fue desarrollada en cumplimiento de un mandato judicial de allanamiento emitido por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes, en el marco del expediente N.° 00015-2026-30-2601-JR-P-03. Durante el despliegue, los agentes utilizaron drones para obtener imágenes aéreas en tiempo real, identificar movimientos sospechosos y asegurar el perímetro antes de ingresar a los inmuebles intervenidos.

En total, tres viviendas fueron allanadas como parte del operativo. Según información policial, dos de los detenidos contaban con órdenes judiciales vigentes, mientras que las otras diez personas fueron intervenidas en flagrancia por el presunto delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas.

Durante las diligencias, los agentes incautaron cerca de 3,000 ketes de pasta básica de cocaína (PBC), aproximadamente 500 gramos de esta sustancia a granel, dos kilos de marihuana y unas 350 bolsitas listas para su distribución. Además, se decomisó alrededor de ocho mil soles en efectivo, dinero que sería producto de la comercialización ilegal de drogas.

La Policía informó que los intervenidos integrarían el clan familiar conocido como “Los Pasteleros de la San José”, organización que operaría en esta zona de Tumbes dedicada al expendio de estupefacientes. Tras la intervención, los 12 detenidos fueron trasladados al Complejo Policial Jorge Taipe Tarazona, donde continúan las diligencias correspondientes conforme a ley.