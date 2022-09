Un nuevo hecho puso en vilo a los vecinos del distrito de Aguas Verdes, en la región Tumbes. Dos presuntos delincuentes a bordo de una motocicleta efectuaron disparos contra el portón de una ferretería, al parecer buscaban amedrentar a su propietario para exigir pago de cupos.

Según el documento policial, la balacera contra el local donde funciona la distribuidora “Ángel y Richard” fue perpetrada el último viernes, al promediar las 8:10 de la noche, cuando dos sujetos a bordo de una moto se dirigieron hasta este negocio donde dispararon para después emprender su huida.

Este suceso fue alertado a los agentes policiales quienes realizaban patrullaje preventivo cerca a un grifo, por tal motivo, se desplazaron a donde funciona la ferretería para verificar dicho portón, encontrando tres orificios de impacto de proyectil de arma de fuego.

Fuentes policiales indicaron que el propietario R.A.T.E (39) ha referido que no ha recibido amenazas de extorsionadores y que no ha tenido problemas con ninguna persona. La Policía presume que hampones buscan amedrentar al mencionado empresario para luego exigirle dinero a fin de no atentar contra su integridad física y la de su familia. También podrían estar detrás del atentado el dueño de un negocio de la competencia.

A DENUNCIAR