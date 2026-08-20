El ruido parecía el de un rayo. Cuando Dora Fano Salazar (81) salió de su habitación vio que el árbol se desplomó y cayó sobre la casa de la familia Rojas Fano. El pesado ciprés tumbó un ambiente del segundo piso; una de las ramas se clavó como estaca en en el tubo de conexión del agua.

“El sonido fue terrible, abrí la puerta porque estaba en el dormitorio arreglando y había polvareda. Más bien no estaba por allí sino me pudo costar la vida. Si yo pasaba por allí, me mataba”, comentó Dora, quien vive en la Av. Giráldez n.° 564 en Huancayo.

Según se informó el árbol de unos 30 metros de altura se cayó a las 4:50 de la tarde del martes, después de un ventarrón, causando daños materiales de consideración.

PEDIDO

Mortificada, la anciana contó que el 10 de julio envió una carta a la Municipalidad de Huancayo donde solicitó una evaluación técnica de riesgo porque observó que el ciprés se inclinaba.

Sin embargo, pasó más de un mes y nadie llegó a su hogar para evitar los daños.

Dora relató el dramático momento que le tocó vivir y su tristeza porque nunca recibió la atención de las autoridades.

El árbol se desplomó debido a los fuertes vientos. Ahora, los afectados piden atención urgente.

Personal de la municipalidad fueron al inmueble para evaluar cómo cortarán en pedazos el árbol y sacarlo con ayuda de una grúa. Policías de la Comisaría de Familia que están al costado del inmueble afectado, pasaron un susto al escuchar un extraño ruido como si se cayera una casa.