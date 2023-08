Al parecer, Janick Maceta ha dejado atrás el pasado y ahora disfruta de su felicidad al lado de su nuevo compañero sentimental, Diego Rodríguez. Ambos comparten momentos en plataformas digitales y hace apenas unos días hicieron oficial su relación amorosa.

La nueva pareja de modelos ha causado sensación entre los seguidores de la ex Miss Perú y surgió la duda sobre a que se dedica Diego Rodríguez y quienes han sido sus ex parejas.

¿A qué se dedica Diego Rodríguez?

Diego Rodríguez ha tenido un breve paso por la televisión nacional, pues hace algunos años el modelo fue parte del programa de competencia de América Televisión, ‘Esto es Guerra’, ahí hizo amistad con populares chicos realitys, pero su partición en fue corta.

Actualmente Diego Rodríguez trabaja principalmente como modelo y ha sido imagen de varias campañas publicitarias para reconocidas marcas. Además, goza de una amplia popularidad en redes sociales, pues en Instagram tiene poco más de 800 mil seguidores y es bastante popular en TikTok.

¿Quiénes son las ex parejas de Diego Rodríguez?

El modelo tiene una larga lista de relaciones con figuras de la farándula nacional, uno de los más sonados fue su románce con la actriz Ale Fuller, la cual estuvo llena de polémica por las declaraciones de Rodríguez en las que señala que se habría arrepentido de iniciar una relación con la artista y terminar con Lorena Celis.

“ Sí, me arrepiento de haber cambiado mi relación estable , yo no sé si estable sea la palabra que usaría yo para describir mi relación con Lorena, increíble sí. Y sí, obvio me arrepiento de que hayamos terminado ”, comentó Diego Rodríguez en aquella ocasión

Diego Rodríguez tuvo un romance con Valery Revello, ex esposa de Sergio Peña, pero su romance habría terminado a inicios del 2023.

Diego Rodríguez tuvo romances con Valery Revello y Ale Fuller

