Este sábado, Abel Lobatón se presentará en el programa “¿Cuál es el verdadero?”, donde competirá con Ducelia Echevarría y Janet Barboza. Además, durante una entrevista, el exfutbolista le respondió a su hija Samahara, quien lo calificó como un “hombre mentiroso”

“No soy mentiroso, es una mala fama que se ha creado alrededor de mí, lo que sucede es que soy un hombre con mucho amor para dar, eso es todo”, expresó Lobatón.

Cabe mencionar que Abel Lobatón también afirmó que le pareció muy atractiva Ducelia Echevarría, pero no tendría oportunidad con ella, pues a la chica reality le gustan los “colágenos”.

“Es la primera vez que tengo la oportunidad de conocer a Ducelia y me parece atractiva, es verdad que la estuve mirando, pero es evidente que a ella le gustan los colágenos, mientras que a mí no me atraen las mujeres jóvenes”, contó.

