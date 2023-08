Hay voces inmortales, emblemáticas, eternas, y la de Edith Piaf es una de ellas. Por eso, rendirle un homenaje al “Gorrión de París” con sus mejores canciones y recordarla en un espectáculo de primer nivel es todo un reto. La cantante francesa Anne Carrere decidió asumir ese tributo a la altura de la diva, y precisamente con ese recital llega a Lima y lo presentará el próximo 29 de agosto en el auditorio del colegio Santa Úrsula.

“La Vie en Rose”, “Non, je ne regrette rien”, “La Foule” e “Hymne a l’Amour”, son algunos de los clásicos de la Piaf que se escucharán en el concierto, que además incluye una propuesta audiovisual novedosa que exhibirá imágenes, fotografías y frases que marcaron el recorrido de la vida y carrera de la desaparecida artista francesa. Anne Carrere habló con Correo y no disimula la emoción que le embarga cada vez que sube al escenario para cantarle a Edith Piaf.

¿Cómo nace la idea de rendirle tributo a Edith Piaf?

Fui integrante de “Le Spectacle” y viajé por muchos países durante casi siete años, y en el show tenía el rol de Piaf, en el que también se incluían temas de Aznavour, Brel. En una ocasión, saliendo de México, al final de un show, el público de pie aplaudía y coreaba mi nombre: Anne, Anne. Para mí esto fue muy importante, y me animó a empezar a trabajar mucho más con el repertorio de Piaf. Durante el covid trabajé cambiando un poco el concepto de lo que presentaba en el espectáculo anterior y preparé mi interpretación para un nuevo show, como la segunda parte de mi vida con Piaf, fue como un nuevo comienzo.

Hay que resaltar que tú no pretendes imitar a Piaf, ella es es única...

No, Piaf es única, irrepetible, yo nunca seré Piaf, por eso, trabajé mucho para hacer algo distinto de lo que presentaba en el primer show y ser yo. Lo que sí hago es cantar sus canciones con todo mi corazón y mi alma, busco en mis emociones para cantar llevándolas sobre el escenario. Tal vez sea ella quien me lleva a través de sus textos y sus melodías.

¿Investigaste sobre la vida de Piaf, te metiste bastante en ella para poder enfrentar ese espectáculo?

En este show hemos querido mostrar no sólo a Piaf la artista, sino a Piaf la mujer, cada canción va acorde a sus distintas emociones y facetas de su personalidad. Hemos contado con la colaboración de grandes investigadores de su vida que nos han dado luces sobre lo que ella vivió.. He tratado de asimilar gestos y detalles de Piaf en mi show, conocí a Germaine Ricord, amiga personal y confidente de Edith Piaf, quien me dijo muchas veces: ‘si entregas tu alma al público, entonces ganarás su corazón’.

Aunque han aparecido muchas cantantes en Francia, nadie hasta ahora como Edith Piaf.

Ella es una cantante popular que ha mantenido su frescura y autenticidad gracias a la elección de sus canciones, nos cuenta historias de vida, de dolor, amor, alegría, tristeza, muerte, permite que cada uno se reconozca en su propia vida.

Ella tuvo una vida muy intensa, hasta trágica, se diría..

No he tenido una vida como Piaf, pero sé lo que es perder a mis padres, abuelos, amigos, esas emociones me ayudan a la hora de interpretar sus canciones. Con el dolor también se puede subir a un escenario .

¿Alguna sorpresa que puedas adelantar del show?

Tenemos muchas, pero les cuento que durante el show.en un momento, comparto con Edith Piaf en pantalla grande, cantamos a dúo en en perfecta sincronización, es muy emocionante.