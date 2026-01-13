Este martes 13 de enero, tras conocerse que Melissa Klug presentó una denuncia contra Bryan Torres por la presunta agresión a su hija Samahara Lobatón, Abel Lobatón decidió pronunciarse públicamente.

“ Después de ver las imágenes tan indignantes de agresión contra mi hija, como padre mi reacción natural fue de enojo e impotencia. Lo más importante en este momento es hacerle saber a ella que necesita ayuda, que no está sola y que estamos aquí para apoyarla y ayudarla a salir de ese entorno tóxico ”, escribió el exfutbolista mediante sus historias de Instagram.

En ese mismo sentido, Abel Lobatón precisó que ya se han iniciado las acciones legales pertinentes luego de que su hija fuera agredida por el cantante.

“ Hemos tomado las acciones necesarias y estamos actuando con responsabilidad frente a esta situación. Agradecemos sinceramente el apoyo, el interés y los mensajes recibidos “, añadió Lobatón en su comunicado.

Exfutbolista emite un comunicado luego de la agresión de Bryan Torres a su hija Samahara. (Instagram)

Melissa Klug revela que acudió a comisaría para denunciar a Bryan Torres tras agredir a Samahara Lobatón: “Casi me muero”

Tras la difusión de un video que muestra una presunta agresión contra su hija Samahara Lobatón, Melissa Klug acudió a una comisaría para presentar una denuncia contra Bryan Torres.

La empresaria aseguró que el material la dejó en estado de shock y la motivó a tomar medidas inmediatas ante la gravedad del suceso.

En declaraciones a Trome, Klug afirmó que Bryan Torres debería estar detenido tras la difusión de las imágenes en las que, según señaló, se observa al salsero agrediendo y asfixiando a Samahara luego de una discusión por unos mensajes encontrados en su celular. La madre de la influencer expresó su expectativa de que la justicia intervenga en este caso.

“Ayer recién me lo mandó ‘Amor y Fuego’, y casi me muero, no sabes lo mal que me puse, me fui a la comisaría”, declaró a dicho medio.

En el mismo testimonio, Klug expresó su profunda preocupación por la situación de su hija: “Ese hombre no la golpeó, quiso matar a mi hija y Samahara está enferma. Necesita ayuda psicológica, no quiere ayuda, no me hace caso, estoy desesperada”.

Melissa Klug señaló que no había tenido acceso al video con anterioridad, a pesar de que Samahara aparentemente había pedido ayuda en un momento previo.

Sobre ello, Melissa dijo: “No, nooooo lo mostró por miedo a que lo metan preso”, tras ser consultada sobre si vio las imágenes cuando su hija llamó a un familiar para salir del departamento.