Las cámaras de “Amor y Fuego” buscaron a Abel Lobatón para conocer su reacción tras enterarse de que Bryan Torres habría agredido a su hija Samahara; sin embargo, el exfutbolista decidió promocionar su academia deportiva.

“ No voy a hablar nada hasta que no hable con mi hija, cuando hable con ella ya me puedo comunicar con ustedes. (¿Cómo te has sentido cuando has visto estas imágenes?) Te acabo de decir que no voy a hablar nada hasta que no hable con ella. Todo bien, todo tranquilo “, expresó en un inicio.

No obstante, minutos después Abel Lobatón causó sorpresa al utilizar las cámaras para promocionar su academia deportiva, un gesto que fue considerado fuera de lugar en medio de la difícil situación que atraviesa su hija.

“(La familia tiene que estar más unida ahora, ¿has hablado con Bryan?) Espero que respeten el momento difícil, cuando yo ya hable con mi hija voy a poder hablar. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por mirar el entrenamiento, ya saben que estamos en Sport Qatuna, trae a tu hijo o a tu sobrino para entrenarlos “, concluyó.

Abel Lobatón sobre video de agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón: Mi reacción fue de enojo e impotencia

Este martes 13 de enero, tras conocerse que Melissa Klug presentó una denuncia contra Bryan Torres por la presunta agresión a su hija Samahara Lobatón, Abel Lobatón decidió pronunciarse públicamente.

“Después de ver las imágenes tan indignantes de agresión contra mi hija, como padre mi reacción natural fue de enojo e impotencia. Lo más importante en este momento es hacerle saber a ella que necesita ayuda, que no está sola y que estamos aquí para apoyarla y ayudarla a salir de ese entorno tóxico”, escribió el exfutbolista mediante sus historias de Instagram.

En ese mismo sentido, Abel Lobatón precisó que ya se han iniciado las acciones legales pertinentes luego de que su hija fuera agredida por el cantante.

“Hemos tomado las acciones necesarias y estamos actuando con responsabilidad frente a esta situación. Agradecemos sinceramente el apoyo, el interés y los mensajes recibidos“, añadió Lobatón en su comunicado.