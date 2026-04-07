Piero Arenas aseguró en una de sus transmisiones que contaba con una orden de detención preliminar en su contra por la denuncia de Marcela Sánchez. Sin embargo, el abogado de la joven, Felipe Salas, negó la versión del exintegrante de Esto es Guerra: “Eso es mentira”, declaró el letrado.

“ Es una burla a las autoridades. Nosotros nos hemos comunicado con la Fiscalía de Iquitos y no existe ningún tipo de requerimiento hacia el Poder Judicial por detención preliminar ”, señaló el abogado en el programa ‘Magaly TV: La Firme’.

Salas indicó que ellos han pedido al Ministerio Público la prisión preventiva: “ Estamos esperando que se resuelva, porque hay evidencia digital que corre el peligro de perderse ”.

El abogado de Marcela Sánchez asegura que se cumplen con todos los presupuestos de la detención preliminar: “ No se pide, no se ha dado y lo peor, es que Piero Arenas se burla de la Justicia ”.

Piero Arenas confirma que le dictaron prisión preventiva tras denuncia por abuso sexual

Piero Arenas anunció que el Poder Judicial le impuso prisión preventiva, luego de que Marcela Sánchez presentara una denuncia por presunto abuso sexual. La acusación indica que los hechos ocurrieron sin su consentimiento y que habrían sido difundidos en la plataforma Kick.

El influencer recurrió a esa misma red social para dirigirse a sus seguidores y anunciar que se alejaría del entorno digital tras conocer la medida dictada en su contra. En la transmisión, el exchico reality manifestó que había sido notificado respecto a la decisión judicial.

“Bueno, me acaban de citar, me acaban de llamar. Tengo prisión preventiva. Los voy a extrañar. Quiero que agarren mi dinero y hagan todo lo que ustedes quisieran. Es difícil este momento, pero no hay de otra. Solo me queda aguantar”, expresó.

El mensaje, publicado en sus últimos minutos en libertad, provocó diversas reacciones en redes sociales, por su contenido y por el tono con el que se despidió de sus seguidores.

Durante la misma transmisión, Arenas hizo comentarios en los que responsabilizó a terceros por la situación que enfrenta: “Cuídense mucho. La culpa la tienen esas personas de mier#$%”.