El último miércoles, el abogado Wilmer Arica informó que el Ministerio de la Mujer habría abierto una investigación para evaluar la situación de los hijos de Samahara Lobatón, tras la denuncia presentada por Melissa Klug contra Bryan Torres por agresión a la influencer.

De acuerdo con lo señalado por el abogado de la influencer, la investigación pretende establecer si los niños enfrentan algún peligro en el domicilio donde ocurrió la agresión hace algunas semanas.

“ El proceso que se viene ventilando en el Ministerio de la Mujer, de Samahara frente al estado de protección de sus hijos. El día sábado a las 11 de la noche la notificaron, con una resolución donde dan inicio a un proceso administrativo por estado de protección de sus hijos ”, indicó el letrado.

Durante una entrevista en el programa ‘Entrometidos’, el abogado Wilmer Arica señaló que el MIMP inició diligencias para evaluar la situación de los hijos de Samahara Lobatón, tras difundirse que el padre de los menores agredió a la influencer.

“ Buscan llevar a cabo ciertas diligencias a fin de determinar si se declara o no se declara en estado de protección de los menores. Son 3 diligencias: la visita social, informe psicológica de las partes y la declaración de la víctima ”, sostuvo en dicho programa.

En ese sentido, el abogado de Samahara Lobatón señaló que existe la posibilidad de que ella sea separada de sus hijos en caso se concluya que los menores no están debidamente cuidados.

“ Cuando inician este proceso apuntan a la separación temporal de los menores a la madre, a fin de salvaguardar sus derechos y sus cuidados. No existe ningún estado de desprotección de los menores frente a mi patrocinada, ella no ha incurrido en ningún hecho grave en agravio de sus menores hijos ”, añadió.

Por otro lado, el representante de Samahara Lobatón afirmó que, hasta el momento, la influencer no ha pasado las pericias psicológicas correspondientes.