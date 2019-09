Actores Ernesto Laguardia, Alexis Ayala y Juan Soler: "Verónica Castro merece todo el respeto"

Síguenos en Facebook

Los tres se han forjado una carrera a pulso, lejos de la etiqueta de galanes que muchas veces limita a los actores que destacan en cine, teatro y televisión. Ernesto Laguardia, Alexis Ayala y Juan Soler están en Lima para presentar esta noche en dos funciones “La homofobia no es cosa de hombres” (C.C. María Angola), espectáculo teatral con el que se desmarcan de cualquier tipo de intolerancia y discriminación a ser humano alguno por su orientación sexual.

“La sociedad en general y la Latinoamericana deben tratar de erradicar las diferencias y la no inclusión a la gente que piensa diferente, que vive su vida de distinta manera a la convencional, que tiene una preferencia diferente. Para nosotros es un aporte muy importante presentar un obra que aborda un tema tratado con seriedad y respeto”, afirma Soler.

Hablando de excesos, discriminación y homofobia, les preguntamos sobre el escándalo generado en México por la revelación de un supuesto romance entre la diva de las telenovelas, Verónica Castro, y la conductora y actriz Yolanda Andrade, que está generando comentarios de todo calibre. “Yo estoy en contra de todo esto que se ha generado. Me parece tan básico, tan primario, tan agresivo. La señora Verónica Castro es una persona que merece el respeto, y no merece que la hayan envuelto en chismes y todo este tipo de cosas”, remarca Soler.

Alexis Ayala va más allá. Su indignación es palpable. “¿Sabes lo que me parece que es muy delicado? Que lo que sucede en el ámbito privado lo quieran convertir en público, con el pretexto y la excusa de que somos personajes públicos. La señora merece todo el respeto, cierta o falsa la información. ¿A quién le importa? A nadie, solamente a ella.

Precisamente esa es la esencia de la obra que vienen a presentar. El respeto al otro... Así es. Hay que respetar, no hay que criticar. Si a mí no me afecta lo que haces, por qué yo tengo que juzgarlo o señalarlo. Tu orientación sexual, religión, color de piel o tu nivel socioeconómico no te hacen mejor o peor persona. Eso no tiene nada que ver.

Ernesto Laguardia comparte con sus compañeros el concepto del respeto al otro, pero sí remarca que siempre estará lejos del chisme que no suma; prefiere mantenerse al margen. “No a los chismes, las cosas baratas, nefastas. Nosotros respetamos a los demás; tenemos una tolerancia y una educación. Vinimos a ofrecer una obra con mucho respeto al público peruano; a presentar nuestros personajes que son profundos, de respeto hacia una comunidad. Estamos haciendo una labor social como actores, devolviendo lo que nos han dado desde hace años”.

"Estaré nuevamente en la nueva versión de la telenovela ‘Quinceañera’, que se grabó hace 32 años"

Laguardia, el recordado “Pancho” de “Quinceañera”, transmitida hace 32 años, revela que Televisa se alista a grabar una nueva versión en la cual él participará. “Fue la primera telenovela protagonizada por jóvenes y abrió camino para muchísimas producciones de ese tipo”, afirma el actor.

“Las generaciones adultas se pueden acordar de la ‘Quinceañera’ de Ernesto, pero las nuevas podrán ver lo que se le llama una versión libre, en la que se toman ciertos elementos de esa historia para contarla de una forma actual. Eso está haciendo Televisa con sus clásicos en ‘Fábrica de Sueños’”.

Juan Soler no olvida el casi año que vivió en Lima cuando grabó la telenovela “María Emilia querida”. “Siempre me quedaré con el cariño de la gente, la comida peruana que es extraordinaria, y la admiración a un país con mucha historia y una cultura tan rica. Visité las Líneas de Nasca, Machu Picchu y subí hasta el Huayna Picchu. Son recuerdos que no se olvidan”.

