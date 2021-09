La actriz mexicana Altaír Jarabo se casó hace poco en Francia con el empresario Frédéric García, 20 años mayor que ella, y contestó a quienes la critican por la diferencia de edad que tiene con su pareja.

Ante las cámaras del programa mexicano Hoy, la actriz, que iba acompañada de su esposo, contestó a las preguntas de la prensa, según Televisa Espectáculos. “Tengo un carácter que no escucha ni hace caso de los malos comentarios, entonces no sería yo si me pasara preguntándole sus opiniones a la gente. Además, ¿qué pueden decir? Estoy feliz, ilusionada, muy orgullosa, como pueden ver”, respondió Altair Jarabo.

Recordemos que la celebridad mexicana comparte su alegría con distintas publicaciones en su historial de Instagram.La actriz de telenovelas como “Vencer el desamor”, “En nombre del amor” y “Abismo de pasión” difundió algunas imágenes de su matrimonio, donde algunas personalidades mexicanas se hicieron presente.

El actor José María Torre viajó hasta Francia para ser testigo de la unión de su amiga con Frédéric García, un hombre 20 años mayor que Altaír Jarabo.

“Toda la felicidad siempre para ti mi Alti”, escribió el actor de la telenovela “Por amar sin ley” a través de un historial de Instagram.

Altaír Jarabo se casó en Francia con Frédéric García. (Foto: @altairjarabo).

En cuanto a los otros invitados, estuvieron la conductora Olivia Peralta y su pareja, el australiano Justin Morgan Cooper; también sus compañeras de la telenovela “Código Postal”: Claudia Godínez y Úrsula Montserrat.

Altaír Jarabo junto a sus invitados. (Foto: @oliperalta).

En otra instantánea se pudo observar que el vestido de Altaír Jarabo fue totalmente blanco. Mientras que su esposo lució un terno de color azul para esta importante ocasión.

Altaír Jarabo en el día de su boda. (Foto: @altairjarabo).

Por medio de una amiga en común, la actriz mexicana conoció al empresario Fréderic García, que con su inteligencia y sentido del humor supo cautivarla desde sus primeras salidas.

Según reveló la celebridad en diversas entrevistas, no tuvo que pasar mucho tiempo para que ella sepa que él era el hombre con quien quería casarse.

La actriz mexicana de 35 años se casó con Fréderic Garcíaun, un empresario 20 años mayor que ella.

VIDEO RECOMENDADO