Los únicos conciertos que había visto hasta ahora eran los de YouTube. Nunca había ido a uno en vivo, y mi primera vez me tocó vivirla trabajando: el 21 de noviembre cubrí en el Estadio Nacional el Sound Music Fest “Golden Years Edition”, con Adammo, Flo Rida, Christina Aguilera y Marshmello en un mismo cartel.

Llegué con la noche ya cayendo. El sol se había ocultado y la cola en el ingreso de prensa era mínima. Adentro, los asistentes ya buscaban su lugar para corear sus canciones favoritas, y el primero en salir fue Adammo.

Adammo, sin miedo a nada

La banda peruana, conformada por Ezio Oliva, Renzo Bravo, Diego Urbina y Nicholas Cáceres, se presentó por primera vez en el Estadio Nacional. Su repertorio incluyó “Sin miedo”, “Te regalo” y “En tus sueños”, y los gritos de los fans coreando sus canciones se escuchaban en cada tema.

Fue el cumplimiento de un sueño y también un gran esfuerzo. Durante la presentación, el baterista Diego Urbina reveló que Ezio Oliva estaba mal de salud y con una pierna rota, un dato que compartió para resaltar la participación de su compañero. Aun así, Ezio no se detuvo y ofreció un show de calidad, superando los límites.

Setlist de Adammo

“Sin miedo” “Te regalo” “En tus sueños”

Flo Rida y una presentación al límite

El segundo en subir al escenario fue Flo Rida. Tramar Lacell Dillard, su nombre real, eligió temas que marcaron a toda una generación: “Whistle”, “Going Down for Real”, “Wild Ones”, “Right Round” y “Low” hicieron bailar a cada asistente.

El momento que más recuerdo es que, en un punto del show, el rapero desapareció del escenario y reapareció en la tribuna para cantar con los fans, que lo esperaban con el celular en la mano para inmortalizar el momento en redes sociales. Cabe mencionar que, en Tiktok ya es viral este momento.

Setlist de Flo Rida

“Whistle” “Going Down for Real” “Wild Ones” “Right Round” “Low” “Good Feeling” “My House”

Christina Aguilera y la voz que los peruanos esperaban

Xtina, como la llaman sus fans, fue el plato fuerte de la noche. Su repertorio recorrió casi toda su carrera, de “Genie in a Bottle” a “Moves Like Jagger”, pasando por “Beautiful” y “Lady Marmalade”, y también incluyó temas en español como “Pero me acuerdo de ti” y “Falsas esperanzas”.

Lo que hizo vibrar al estadio fue su intro, un agradecimiento a sus seguidores en español:

“Acérquense un poquito más, a los que han estado conmigo todos estos años. En cada sonido, en cada cambio, en cada nueva versión de mí. Ustedes no solo han escuchado mi voz, han sentido todo lo que hay detrás.

Gracias por seguir aquí, por crecer conmigo y por dejarme ser parte de sus vidas.

Esta noche dejen el mundo afuera. Quiero sentirlos cerca. Esta noche es nuestra, este momento es nuestro y aquí juntos, ustedes me tienen a mí y yo los tengo a ustedes.

Canten conmigo, déjense llevar, sin prisa, sin miedo, porque yo tampoco voy a esconder nada.

Esta noche soy toda suya y ustedes míos."

Xtina cantó alrededor de 70 minutos, que no fueron suficientes para sus fans: la presentación fue tan impecable que querían más. Esperamos que la cantante vuelva.

Setlist de Christina Aguilera

“Your Body” “Stripped” “Dirrty” “Can’t Hold Us Down” “Fighter” “Debut / Mi Reflejo” “Genie in a Bottle” “Ven conmigo (Solamente tú)” “What a Girl Wants” “Bionic” “Vanity” “Mi Reflejo / Aguilera” “Santo” “Pero me acuerdo de ti” “Falsas esperanzas” “Back to Basics” “Ain’t No Other Man” “Candyman” “Show Me How You Burlesque” “Express” “Lady Marmalade” “Finale” “Beautiful” “Moves Like Jagger” “Feel This Moment” “Let There Be Love”

Marshmello y el cierre de una noche espectacular

Marshmello fue el encargado de cerrar el evento, con un set de 45 temas que hizo retumbar el Estadio Nacional. Sonaron sus propios éxitos, como “Alone”, “Friends” con Anne-Marie y “Here with Me”, y también mezcló versiones de temas de otros artistas, entre ellos “One More Time” de Daft Punk, “Kids” de MGMT y “m.A.A.d city” de Kendrick Lamar. Con eso conectó con distintas generaciones y fue MA-RA-VI-LLO-SO.

Setlist de Marshmello

“How I Feel” “Alone” “Know Me” “Shockwave” “FRIENDS” (con Anne-Marie) “Come & Go” (cover de Juice WRLD) “Heads Will Roll” (cover de Yeah Yeah Yeahs) “FRIENDS” (con Anne-Marie) “In the Cut” “FUCK THE SPEAKERZ UP” (cover de ISOxo) “Let’s Get Down” “Club classics” (cover de Charli xcx) “Marshmello & Viperactive ID” “Fuck My Computer” (cover de Ninajirachi) “The Moment” “Lights On” “wantsomemusic?” “Blocks” “Want U 2” “Forever” “m.A.A.d city” (cover de Kendrick Lamar) “Fired Up” “Let’s Get Down” “One More Time” (cover de Daft Punk) “Everytime We Touch” (cover de Maggie Reilly) “Alone” “No Broke Boys” (cover de Tinashe) “WannaCry” (cover de Ninajirachi y Porter Robinson) “Miss You” (cover de Oliver Tree) “Unity” “Silence” “Silence” “MOVEMENT (HOL!)” “MOVEMENT (HOL!)” “Rave Repeater” (con Space Laces) “Woops” (cover de BountyHunter) “El merengue” “Harley Quinn” “Kids” (cover de MGMT) “Wolves” (con Selena Gomez) “Language” (cover de Porter Robinson) “Here With Me” “Close My Eyes” “Be Kind” (con Halsey) “Happier” (con Bastille) (cierre)

El primer concierto

Llegué sin haber ido nunca a un concierto y me fui emocionado. A varios de estos artistas siempre los había escuchado en la radio, y verlos a todos en una sola noche, en el mismo estadio, fue una experiencia que recordaré toda la vida.