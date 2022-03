“Yo Soy” realizó una edición especial por su décimo aniversario. El programa de talento se grabó en vivo desde el Circuito Mágico del Agua y con público presente.

Cabe mencionar que al programa volvió Adolfo Aguilar luego de su paso por América TV y en ls programas de espectáculo que lidera Gisela Valcárcel.

“Estoy feliz, encantado. No tengo palabras. Yo soy es parte de mi historia. Yo comencé en este programa y cuando recibí la llamada proponiéndome volver, no me importó la cantidad de horas, de trabajo. No me importó nada. Me importó volver y ver a mis amigos. Volver a Latina disfrutar y cada momento que pasé esta noche. La disfruté a mil. Lo hice con mucho cariño”, sostuvo para El Popular.

Luego continuó con: “siento que siempre los inicios son importantes porque van a demostrar lo que va ser más adelante las temporadas y creo que los participantes mejoran y siempre llega al final la mejor porque nuestro jurado está calificado para decidir quienes se quedan y quienes se van. Entonces quédense viendo Yo Soy van a llegar los mejores”.

Karen Schwarz le responde a sus detractores: “Soy feliz equivocándome”

Esta edición contó con el regreso de Adolfo Aguilar, uno de los pioneros del espacio televisivo, quién resultó ser el encargado de la conducción junto a Karen Schwarz y Nicolás Galindo.

Karen Schwarz contó a la prensa que “es feliz equivocándose”. Además, quiere demostrar a sus hijas que uno puede levantarse ante cualquier tropiezo.

“No soy perfecta, jamás he pensado ser perfecta, me puedo equivocar y la verdad que soy feliz equivocándome porque soy imperfecta y eso, literal, me hace a mí feliz. Demostrarle a mis hijos que uno puede levantarse, puede sonreír, puede seguir, pero sobre todo logrando sus sueños más allá de lo que puedan decir”, contó a Ojo.

