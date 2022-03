Dalia Durán inició sus labores como anfitriona en una cevichería ubicada en La Victoria. Cabe mencionar que, en su primer día de trabajo, la cubana llegó dos horas tarde al lugar debido al tráfico.

Al llegar al local esta mañana, Durán fue abordada por la prensa, a quienes les comentó que incluso tuvo que tomar dos taxis para llegar a su nuevo trabajo.

“Es mi compromiso de trabajo, me he demorado, pero es que recién me estoy acomodando. Yo estoy trabajando y es lo que siempre he hecho toda mi vida”, indicó a los medios de comunicación.

Agradeció al Mero Loco

La expareja de John Kelvin fue consultada por la prensa sobre el trabajo que le ofreció el Mero Loco en su restaurante donde iba a ganar 2 mil soles mensuales.

“Ya tengo compromisos y sería no cumplir. Ya estoy acá los fines de semana y de lunes a viernes trabajo en otro lado también, pero igual no descarto. Si en algún momento yo estoy sin trabajo acá o en otro lado, yo no descarto ningún tipo de trabajo mientras eso represente un ingreso para mi hogar”, explicó.