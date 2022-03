La cubana Dalia Durán, quien no atraviesa un buen momento en su vida personal, lamentó llegar dos horas tarde a su primer día de trabajo en la cevichería “La Gran Concha”. Como se recuerda, la modelo tenía pactado empezar este 19 de marzo en el local ubicado en La Victoria.

El incidente se produjo, según comentó la expareja de Jhon Kelvin, debido “al tráfico” que se registró desde Comas, su nuevo distrito de residencia tras ser desalojada de su departamento en San Miguel, hasta el lugar del restaurante.

Al llegar al local esta mañana, Durán fue abordada por la prensa, a quienes les comentó que incluso tuvo que tomar dos taxis para llegar a su nuevo trabajo.

“Es mi compromiso de trabajo, me he demorado, pero es que recién me estoy acomodando. Yo estoy trabajando y es lo que siempre he hecho toda mi vida”, indicó a los medios de comunicación.

Posteriormente, la cantante explicó que aún intenta organizar su vida profesional con la personal, esto debido a que tiene que asumir otras responsabilidades como madre.

“Recién me estoy acostumbrando a venir desde ahí (Comas), son dos horas que me he demorado. Tenía que dejar la comida hecha a mis hijos”, puntualizó.