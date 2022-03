Eddie Hidalgo, más conocido como ‘Mero loco’ y expareja de Susy Diaz, expresó a través de una entrevista que quiere ayudar a Dalia Durán dándole trabajo en una de sus cevicherías en Lima Norte. Además, también le ofreció casa para ella y sus hijos.

“He visto el caso de Dalia y me sensibiliza mucho. Me da pena que la hayan desalojado de su casa. No es justo lo que está viviendo con sus hijos”, expresó Mero Loco para El Popular.

Luego continuó con: “quiero darle trabajo de cajera en mi cebichería que tengo en Trapiche, estará cerca de su casa y podrá estar con sus hijos. Si desea casa también puedo ofrecer el segundo piso del local para que viva. Ahí lo podemos acoplar para que se quede todo el tiempo que desee”.

Dalia acepta propuesta de Mero Loco

En conversaciones con El Popular, la todavía esposa de John Kelvin agradeció al Mero Loco y contó que está dispuesta a trabajar, pero que ahora también se está ordenando con sus hijos.

“Todo lo que sea trabajo, bienvenido sea (...) Yo soy trabajadora y lo que venga estoy dispuesta a aceptar. Ahorita me estoy ordenando con mis hijos, porque tengo que conseguir alguien que pueda quedarse con ellos. No es tan fácil”, contó Dalia.

