Hace unos días, a través de sus redes sociales, John Kelvin rompió su silencio tras estar ocho meses tras las rejas. En su breve y conciso mensaje aseguró que no permitirá que se “beneficien” con el dolor ajeno, esto en relación a su vigente matrimonio con la modelo cubana Dalia Durán.

“Ocho meses de silencio. ¡Es momento de hablar! No voy a permitir que se beneficien del dolor ajeno y la sobreexposición de mi sangre”, es lo que se lee en la publicación de Facebook del cantante.

Dalia responde con contundente mensaje

La cubana salió a responder los cuestionamientos que hizo su expareja John Kelvin en sus redes sociales.

“Jamás me aprovecharía de mis bebés. Imagino (que el mensaje) debe ser para los medios de comunicación”, declaró para Trome.

“Mi intención, en ningún momento, ha sido generar pena. Tuve una recaída emocional, pero para mí no hay imposibles. Mis hijos me tienen a mí y a nadie más y yo dejaré la lloradera porque de nada me sirve”, agregó.

Mero Loco a Dalia Durán: “quiero darle trabajo de cajera en mi cebichería”

Hace unos días, Dalia Durán fue desalojada del departamento que le alquiló Andrés Hurtado por unos meses en el distrito de Magdalena del Mar. En medio de este difícil momento en su vida, la cubana mostró en el programa de Magaly su nuevo hogar en Trapiche del Cono Norte.

“He visto el caso de Dalia y me sensibiliza mucho. Me da pena que la hayan desalojado de su casa. No es justo lo que está viviendo con sus hijos”, expresó Mero Loco para El Popular.

Luego continuó con: “quiero darle trabajo de cajera en mi cebichería que tengo en Trapiche, estará cerca de su casa y podrá estar con sus hijos. Si desea casa también puedo ofrecer el segundo piso del local para que viva. Ahí lo podemos acoplar para que se quede todo el tiempo que desee”.