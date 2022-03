La conductora Magaly Medina salió al frente para pronunciarse luego que Dalia Durán fuera cuestionada por presuntamente malgastar el dinero que donaron Josetty y Génnesis Hurtado.

La popular ‘Urraca’ respaldó la versión de la expareja de John Kelvin, y aseguró que el monto entregado por las hijas de Andrés Hurtado no pasó por las manos de la modelo cubana y, por el contrario, fue utilizado para pagar la deuda por alquiler de su departamento.

“Dalia Durán, se los puedo asegurar, no recibió, de esos 10 mil dólares, ni un solo dólar. Toda la cantidad que las hermanas Hurtado dieron se lo dimos, mediante un notario público, a la persona a la que ella y John Kelvin le adeudaban varios meses de renta”, aseguró la figura de ATV.

Magaly Medina añadió que prefirieron no entregarle esta fuerte suma de dinero a Dalia Durán para evitar cualquier tipo de suspicacias.

“No se lo dimos a ella justamente para evitar que ella no cumpla con los compromisos que habían adquirido antes. Ella no hizo nada con los 10 mil dólares, fue el programa que recibió la plata y notarialmente se entregó a la dueña”, acotó.

La ‘Urraca’ finalmente explicó que fue Andrés Hurtado quien asumió el pago adelantado del alquiler del departamento por un periodo de seis meses, el mismo que ya se venció, por lo que la cubana tuvo que abandonar el inmueble.

