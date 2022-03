Dalia Durán fue desalojada del departamento que le alquiló Andrés Hurtado por unos meses en el distrito de Magdalena del Mar. En medio de este difícil momento en su vida, la cubana conversó con el programa de Magaly Medina y mostró su nuevo hogar en Trapiche del Cono Norte.

“Nunca pensé que iba a pasar por algo así de esta magnitud. Nunca imaginé pasar por todo esto sola. Lo más duro es no tener a mi familia y no poder estar con mi madre cuando más la he necesitado”, expresó entre lágrimas la cubana en el programa de Magaly Medina.

Giuliana Rengifo critica a Dalia Durán

A través de una entrevista, la cantante criticó a Dalia Durán tras revelar que dejó el departamento de Magdalena del Mar por no tener para el alquiler.

“Que venda papas, pan o que limpie casas, pero que no dé lástima a nadie. Que sea ejemplo para sus hijos, ya la ayudaron bastante y no lo aprovechó”, expresó Giuliana Rengifo para Trome.

Luego continuó con: “que trabaje y empiece de cero. Solo está buscando dar pena, estamos en pleno siglo XXI, las mujeres debemos ser empoderadas y fuertes”.

Dalia Durán tras dejar terapias y recaer en depresión: “Fue un error”

Dalia Durán se enlazó con “América Hoy” y confesó que en febrero vivió momentos difíciles luego de caer en depresión. Asimismo, hizo un recorrido por el nuevo inmueble al que se mudó, ubicado en Trapiche, Comas.

La expareja de John Kelvin reconoció que renunciar a las terapias fue un error. “Tuve que dejarla y creo que fue un error de mi parte”, reconoció.

Tras ello, Brunella Horna dio a conocer que la psicóloga Lizbeth Cueva se comunicó con el programa matutino para ofrecer ayudarla con su tratamiento.

“Dalia, me parece que renunciaste al apoyo del Ministerio de la Mujer, también tu abogado decidió ya no apoyarte, pero no te preocupes, a ‘América Hoy’ se comunicó la psicóloga Lizbeth Cueva y se ofrece voluntariamente a apoyarte todo este tiempo”, dijo Horna.

