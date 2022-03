El exintegrante de ‘Esto Es Guerra’, Pancho Rodríguez, presentó a su nueva pareja Christina desde su natal Chile dejando en el pasado a la salsera Yahaira Plasencia. El sureño conoció a nuevo amor en una discoteca, según contó la joven chilena para ‘Amor y Fuego’.

“Habría que ver porque yo tengo todo aquí. Tengo mi trabajo aquí, todas mis cosas y bueno él allá. No sé la verdad, hay que ver qué pasa con el tiempo”, dijo Christina luego que Gigi Mitre le preguntó sobre el futuro de su relación una vez que Pancho Rodríguez regrese a Perú.

Christina reveló también que llevan casi un mes y medio con Pancho Rodríguez, sin embargo explicó que no le gusta el mundo de la televisión.

“Me siento afortunado de haberla conocido, siento que es un angelito que me envió la vida (…). Todos los días me saca una sonrisa. No estaba en mis planes conocer a alguien”, agregó Pancho Rodríguez.

Pancho Rodríguez no descansará hasta regresar a Perú

De otro lado, Pancho Rodríguez comentó que sigue el proceso legal para regresar a Perú con la ayuda de un abogado, sin embargo hasta ahora no hay avance favorable. “No voy a parar de luchar hasta que pueda regresar”, aclaró el chileno.

