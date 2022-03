No se calló nada. Magaly Medina comentó la lesión de tobillo que sufrió Jossmery Toledo en el reality ‘Esto Es Guerra’ (EEG). La conductora de televisión no dejó cabos sueltos y criticó que la expolicía no tuviese más resistencia a la hora de afrontar los juegos de la competencia.

La reconocida ‘urraca’ calificó a la también modelo como “delicadita”, pues consideró que la expolicía debía contar con mayor resistencia debido a su pasada labor en la PNP.

“Jossmery la que dijo que esta era su oportunidad de brillar en ‘Esto es Guerra’, pues no, es la última en llegar, la que siempre pierde, la que no tiene resistencia. Ahora está lesionada, dicen que se lesionó el tobillo, ahora es delicadita como una flor”, manifestó.

En otro momento, Medina recordó que a Toledo “siempre la veíamos cargando pesas como si fuera hacer fisicoculturismo”, por ello, se mostró sorprendida de la reciente lesión de la ‘guerrera’.

“Siempre nos demostraba a todos en redes sociales, que practica deporte y es fortachona (…) Ella fue policía donde se supone que debes tener mucho físico a menos que haya estado sentada en un escritorio, pero parece que va a ser la primera en tirar la toalla en ‘EEG’”, puntualizó.