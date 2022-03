Milett Figueroa acaba de regresar de España, tras participar en la películas para Netflix llamada Vampiras. La también modelo, en una entrevista, habló sobre lo códigos de amistad, asegurando que jamás ha salido con el ex de una amiga.

“Nunca he roto los códigos de las amigas, nunca he estado con el ex de una amiga”, contó Milett Figueroa para Trome.

Luego continuó con: “he conocido a muchos galanes en el extranjero, pero he decidido concentrarme en mi carrera. He viajado a España no para buscar pareja, sino para crecer artísticamente, para protagonizar una película. Además, hace cinco años que me encuentro soltera”.

Amiga de Flavia Laos desmiente a Luciana Fuster: Entrevista con hermanas de Patricio se grabó el 2 de febrero

La youtuber y amiga de Flavia Laos, Kiara Trigoso, señaló en un entrevista para ‘Amor y Fuego’ que su programa con las hermanas de Patricio Parodi fue grabado el pasado 2 de febrero y no el año 2021, como lo había señalado Luciana Fuster.

Las familiares del chico reality dijeron que preferían ver a su hermano soltero, sin embargo ‘la Fuster’ descartó tener mala relación con la familia Parodi y que las declaraciones de las chicas fueron dadas antes de que ella frecuentara a la familia.

En respuesta a esto, Kiara Trigoso contó que las grabaciones de la entrevistas fueron hechas el 2 de febrero de este año y que no sabía por qué Luciana Fuster decía eso. Además varios usuarios notaron que hace cinco semanas la youtuber subió en sus historias una foto con las jóvenes Parodi preguntando a sus seguidores qué preguntas debería hacerles.

