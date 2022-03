Flavia Laos sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al contar que su hermana menor Kiara abrirá su cuenta de OnlyFans, la popular red social de contenido para adultos.

La actriz peruana hizo el anuncio cuando uno de sus seguidores le consultó si se animará a tener cuenta de OnlyFans, a lo que ella contestó que por el momento no, pero su hermana sí.

“Kiara Laos, por aquí te hablan... La que va a sacar un OnlyFans es mi hermanita. Así es, ella está trabajando ya en su contenido, dentro de poco ya va a estar todo listo y ella sabe que tiene todo mi apoyo para lo que quiera. Sé que el de ustedes también, así que vayan a seguirla”, contó Flavia Laos en sus historias de Instagram.

MIRA AQUÍ: Magaly Medina revela que Fátima Segovia estaría ganando 28 mil soles mensuales en OnlyFans

Como se sabe, Kiara Laos radica desde hace unos años en Estados Unidos, donde estudiaba Derecho en Maryland gracias a una beca estudiantil. Sin embargo, la joven decidió cambiar de carrera y ahora estudiará Marketing en la ciudad de Miami.

Este habría sido el motivo que la impulsó a abrir su cuenta de OnlyFans, ya que requiere de ingresos extras para poder pagar sus estudios.

“Lo llevaba contemplando desde que salió la aplicación, pero quería esperar a estar 100% segura. De hecho tenía una cuenta ya creada, pero no la usaba por varios años. Últimamente me encontré con una amiga que abrió el suyo y me contó su experiencia positiva y así me animé”, contó Kiana Laos en sus stories.

Hermana de Flavia Laos anuncia que abrirá su Onlyfans. (Fuente: Instagram @kiara_laos)

Finalmente, la hermana de Flavia Laos dejó en claro que cuenta con todo el apoyo de su novio y de su familia para el nuevo contenido que brindará en OnlyFans.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

VIDEO RECOMENDADO

Hermana de Flavia Laos revela que trabaja como mesera en EE.UU.: “Súper matador”