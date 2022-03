La joven actriz y modelo Flavia Laos ya no oculta sus sentimientos por Austin Palao, a quien recientemente calificó como una persona importante en su vida. Ahora no solo viven diversas experiencias juntos, sino que se reúnen con sus familiares, tal y como indicó la protagonista de “Ven, baila quinceañera”.

En una reciente conversación con las cámaras del programa “Amor y Fuego”, Flavia Laos reveló que tomó la decisión de presentar a Austin Palao a sus padres, quienes lo han recibido con mucho cariño y atención.

“Es un gran chico, olvídate, mi hermana lo ama, mi mamá lo ama, mi tía lo ama, mi papá lo adora, te lo juro... La verdad que sí, su familia súper bella, la he pasado muy bonito”, contó Flavia Laos al citado medio.

“Austin hoy en día es una persona muy importante en mi vida y por qué no presentárselo a mi familia, porque es una persona que me hace bien, me hace feliz”, añadió la joven modelo.

Asimismo, Laos también aseguró que la pasa muy bien cuando se reúne con el también cantante y dejó entrever que ambos se encuentran en una gran etapa de su amistad. “Ay, pero lo que se ve no se pregunta”.

Como se recuerda, desde hace varias semanas Austin Palao y Flavia Laos han sido captados juntos en más de una oportunidad. Si bien al inicio solo señalaban que eran amigos, ahora no descartan un posible romance.

