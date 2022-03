A través de sus redes sociales, La Uchulú publicó diversas fotos promocionales de lo que podría ser su primer videoclip musical de manera profesional. Cabe mencionar que el tema musical lleva por nombre “No te voy a perdonar”.

“No pierdas tiempo, vete de aquí. Agarra tus cosas, no vengas a fingir. Caminas muy lento, no llores baby .Se fue tu momento, no me hagas reír”, es lo que escribió La Uchulú

Cabe destacar que la también tiktoker recibió el apoyo de sus miles de seguidores en sus redes sociales, peor también recibió mal comentarios de otros.

“Mal ejemplo para los niños. Eso es Perú. Dan pantalla a personas que no aportan nada al país”, es lo que escribió un usuario.

La Uchulú, sin miedo a la crítica, respondió al usuario y le recomendó que, si quiere contenido educativo, puede visitar otras páginas.

“Yo nunca me he considerado un ejemplo, para educar están los padre. Si quieres contenido, hay miles de páginas, usted decide y tiene el poder para con sus hijos”, escribió.

