Guty Carrera vuelve a hablar sobre la filtración de su foto íntima: “No fui infiel y la foto se la envié a mi expareja”

Guty Carrera volvió a Perú para solo estar una semana en Esto es Guerra y, el último viernes, sorprendió a todos al despedirse. El modelo fue convocado a un reality para MTV y por ello dejó hizo maletas nuevamente.

El chico reality, antes de irse de Perú, visitó el set de Vida y Milagros, conducido por Milagros Leiva, donde se volvió a referir sobre la filtración de su foto íntimas.

“Los primeros meses era un dolor de cabeza constante, preocupación, ansiedad, me encerré. yo recuerdo haber visto que otra persona me enviaba la foto a mi teléfono cuando esa foto se la mandé a mi expareja (Melissa Loza). Estaba manejando, se me paralizó todo el cuerpo, no sabía qué hacer cuando me enteré. Lo único que hice fue llamar a mi mamá. ‘Vente acá a Chimbote’, me dijo. Yo para ese entonces ya había salido del programa pero la filtración de foto fue días después del ‘yo no fui infiel’ o sea, ya cargaba con cosas”, contó Guty.

Luego continuó con: “no fui infiel y la foto se la envié a mi expareja. No lo puedo asegurar (que filtró la foto), pero yo puedo decir a quién se lo envié”.

“Esto debe ser penado por ley. En México existe una ley que mete preso a la persona que recibió la foto. No importa quien la filtró”, contó.