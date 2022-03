A través de sus redes sociales, Rafael Fernández compartió la sorpresa que le dieron los hijos de Karla Tarazona le dieron por motivo de su cumpleaños. Una de ella fue un conmovedora carta.

Stephano, uno de los hijos de la conductora de TV le escribió una carta en la que expresó el gran cariño que le tiene a Rafael.

“Feliz cumple, tío. Muchas gracias por ayudarme, por amarme. Eres el mejor del mundo. Desde que viniste pensaba que eras un amigo de mi mamá y me doy cuenta de que eran novios, yo fastidiando a mi mamá: ‘¿Cuándo tendrás novio?’. Y tú fuiste la persona que me inspiró a hacer las cosas bien. Te quiero”, escribió el hijo de Leonard León.

“Y para terminar mi día, Stephano me dejó una carta encima de mi cama. Gracias, Dios, por hacer de este día algo tan especial con todos mis hijos”, es lo que escribió Rafael Fernández como agradecimiento a las palabras del pequeño.

Kurt Villavicencio a Karla Tarazona: “¿Estás enamorada de él o de los regalos que te ha dado?”

Kurt Villavicencio, el popular Metiche yKarla Tarazonase dijeron de todo en un duelo de rap en el programa D’mañana. Cabe mencionar que el colorido conductor de TV tildo de interesada en una de sus rimas a su compañera.

“Vamos a recordar todo el pasado JAJAJAJA, mejor que Rafael no escuche porque se quedará impactado, ahora eres la mujer de un hombre acaudalado, pero te pregunto, ¿estás enamorada de él o de los regalos que te ha dado?”, le dijo Metiche.

Esta frase dejó impactada a Karla, quien no dudó en devolvérsela con una rima: “Estoy enamorada y lo que siento es verdadero, no soy como otras, a mí no me importa el dinero, más bien cuéntanos una cosa, es verdad que para ver la novela de Miguel Arce, ¿estás primero?”.