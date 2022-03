En sus diversos programas o entrevistas que ha tenido Gisela Valcárcel a lo largo de su carrera artística, siempre ha dejado en claro que ella se forjó desde abajo y, además, siempre ha recalcado que ha vivido momentos muy difíciles tras dar a luz a su única hija Ethel Pozo, debido a que no tenía los ingresos suficientes para alimentarla.

Cabe mencionar que, en el 2020, en América Hoy, Ethel Pozo estuvo entrevistando a Florcita y, en ese momento, recordó una anécdota que tuvo Gisela Valcárcel junto a Augusto Polo Campos, pues el compositor le regaló un six pack de leche.

“Florcita, tú sabes que yo no conocí tanto como mi mamá conoció a tu papá, pero me emociona porque tú sabes la anécdota de que cuando mi mamá no tenía nada, era muy pobre, y un día no tenía para comprar leche y tu papá la vio, mi mamá era muy joven, y le dijo: ‘¿Qué pasa hija?”, empezó contando Ethel.

Luego continuó con: “mi mamá le contó que tenía una bebé y que no tenía como alimentarla y tu papi fue y le compró un six pack de leche y le regaló (…) Así lo hizo tu papá con mi mamá que, en su momento, no tenía y seguramente lo habrá hecho con muchas personas. Además de un gran compositor fue una gran persona”.

‘Metiche’ revela que Gisela trabajó como secretaria en plena gestación: “temía que no le den el trabajo”

En la última edición del programa D’mañana, Kurt Villavicencio sorprendió a los televidentes al revelar una historia poco conocida de la juventud de Gisela Valcárcel. Además, Karla Tarazona, Milena Zárate y Adriana Quevedo, expresaron su opinión sobre el pedido de pensión de Jorge Pozo, padre de Ethel y expareja de la Señito.

“Él dice que ya tenía dos hijos y que solo podía llevarle un tarro de leche y una pata de pollo, eso lo ha dicho él, aquí nadie lo está inventando. Ahora a sus 66 años, el señor Pozo viene a pedir una pensión mensual después que la abandonó”, contó Kurt.

Luego continuó con: “él mismo lo ha dicho (...) Gisela contó que a la semana que ella dio a luz, consiguió trabajo como secretaria y ella no dijo que estaba embarazada, porque temía que no le den el trabajo”